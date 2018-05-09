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"وزير العدل" يكرِّم 8 من القضاة المتقاعدين ويثني على جهودهم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:13 م
وزير العدل يكرِّم 8 من القضاة المتقاعدين ويثني على جهودهم
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الفجر السعودي
 
كرَّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أمس، 8 من أصحاب الفضيلة القضاة المتقاعدين، مثمّناً جهودهم طيلة فترة عملهم بمرفق القضاء.

وأكّد الصمعاني؛ أن أصحاب الفضيلة المتقاعدين بذلوا جهوداً مباركة طيلة عملهم في المرافق القضائية، وهم أهلٌ للتكريم والحفاوة. وفق صحيفة "سبق"

وأضاف: "إن أصحاب الفضيلة المكرَّمين تدرجوا في سلك القضاء حتى وصلوا لأعلى الدرجات القضائية، وعملوا في عددٍ من المحاكم، وتحمّلوا المشاق والصعوبات في مسيرة عملهم الحافلة بالعطاء والإنجاز؛ للإسهام في إيصال العدالة وإحقاق الحق؛ ما يستوجب ذلك عرفاناً لبذلهم، وإشادةً بعطائهم، ولهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من أعمال جليلة في خدمة مرفق العدالة".

وشملت قائمة القضاة المكرَّمين كلاً من: الشيخ عبدالعزيز بن صالح عبدالعزيز الحميد؛ رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله مجلي السبيعي؛ عضو المحكمة العليا، والشيخ فهد بن سعد فهد الهزاع؛ القاضي بمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة، كما ضمّت قائمة المكرَّمين: الشيخ عبدالله بن حمود ناصر الفراج؛ القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، والشيخ عبدالله بن فريح عبدالله الشمري؛ القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، والشيخ خضران بن مساعد عبدالله الخضران؛ القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، والشيخ عوض بن عبدالله حسن الشهري؛ القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والشيخ منصور بن مسفر الجوفان؛ رئيس المحكمة العامة ببريدة سابقًاً.


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