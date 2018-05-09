تأجيل محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين بقضية الرشوة لـ5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية تأجيل محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامهم بالرشوة لجلسة 5 سبتمبر المقبل، للتصريح بالاطلاع والتصوير.





كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.





وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017 .



