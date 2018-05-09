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غرق طالب أزهري أثناء استحمامه بـ"نهر النيل" بكفر شكر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:23 م
غرق طالب أزهري أثناء استحمامه بـنهر النيل بكفر شكر
غرق طالب - صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
تكثف قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية جهودها للعثور على جثة طالب أزهرى داخل مياه نهر النيل أمام المساكن الشعبية بكفر شكر.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية من شرطة النجدة يفيد غرق طالب بالصف الأول الأزهري، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل بمدينة كفر شكر حيث جرفته الأمواج وسط النهر

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى لمحاولة إستخراج جثة الطالب الغريق من داخل مياه نهر النيل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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