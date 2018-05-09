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تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق بتهمة الرشوة للغد

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:21 م
تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق بتهمة الرشوة للغد
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق "محمد.ع" بتهمة تلقي رشوة واستغلال منصبه في التربح لجلسة غداً الخميس، لاستكمال سماع الشهود.

وتوصلت تحقيقات نيابة شمال القاهرة، إلى أن المتهم تقاضى رشوة 20 ألف جنيه، من مقاول مقابل تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، ليتمكن من إقامة آخر جديد.

أحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي الرشوة واستغلال منصبه في التربح.
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