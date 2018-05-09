تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق بتهمة الرشوة للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق "محمد.ع" بتهمة تلقي رشوة واستغلال منصبه في التربح لجلسة غداً الخميس، لاستكمال سماع الشهود.





وتوصلت تحقيقات نيابة شمال القاهرة، إلى أن المتهم تقاضى رشوة 20 ألف جنيه، من مقاول مقابل تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، ليتمكن من إقامة آخر جديد.



