مصر تطالب بأن يكون العرب جزء من أى اتفاق نووى إيرانى جديد

طالبت مصر، الأربعاء بمشاركة الدول العربية فى أية جهود مستقبلية لتعديل الاتفاق النووى الدولى بشأن إيران عقب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب منه.

كما حثّث الخارجية المصرية أيضاً، على ضرورة التزام إيران بتعهداتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بطريقة تضمن بقاء إيران كدولة خالية من الأسلحة النووية، وفقاً لوكالة رويترز.

ودعا البيان إلى مشاركة العرب فى أى حوار مستقبلى بشأن القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تعديل الاتفاق النووى مع إيران.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران منذ أواخر السبعينيات، بينما تؤكد القاهرة أنها تتعاون مع الجمهورية الإسلامية في المحافل المتعددة الأطراف.