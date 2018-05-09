هنا شيحة وأحمد فلوكس يحاربان "العمى" في مصر (فيديو وصور)

شارك الفنانان أحمد فلوكس وهنا شيحة في القافلة التي نظمتها حملة "عنيك في عنينا" لمكافحة العمى في "جبل الجلالة"، والتي تستهدف الكشف على ١٥٠٠ عامل يشاركون في مشروع "منتجع هضبة الجلالة".

شارك في القافلة وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، والكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق وسفير مبادرة "عنيك في عنينا"، ومصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "صناع الخير" والمنسق العام لمبادرة "عنيك في عنينا"، إضافة إلى عدد من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف على تنفيذ مشروع الجلالة.



