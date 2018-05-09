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هنا شيحة وأحمد فلوكس يحاربان "العمى" في مصر (فيديو وصور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:15 م
هنا شيحة وأحمد فلوكس يحاربان العمى في مصر (فيديو وصور)
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الفجر الفني
 
شارك الفنانان أحمد فلوكس وهنا شيحة في القافلة التي نظمتها حملة "عنيك في عنينا" لمكافحة العمى في "جبل الجلالة"، والتي تستهدف الكشف على ١٥٠٠ عامل يشاركون في مشروع "منتجع هضبة الجلالة".

شارك في القافلة وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، والكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق وسفير مبادرة "عنيك في عنينا"، ومصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "صناع الخير" والمنسق العام لمبادرة "عنيك في عنينا"، إضافة إلى عدد من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف على تنفيذ مشروع الجلالة.

وخصص  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مليار جنيه من أموال صندوق تحيا مصر للقضاء على مسببات العمى في مصر بحلول عام 2020.

وأطلقت مبادرة "عنيك في عنينا" الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء المصري.

المزيد عن: هنا شيحة العمى في مصر أحمد فلوكس
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