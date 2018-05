"كان السينمائي" يودع بيير ريسينت بفيلم في قسم الكلاسيكيات

وجّه مهرجان كان السينمائي في بداية انطلاق دورته الـ71 التحية للمخرج والمؤرخ بيير ريسينت الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 81 عاماً.

وعبرت إدارة المهرجان عن حزنها لرحيل المخرج والمؤرخ الكبير، لافتاً إلى أنه لأكثر من خمسين عاماً، كان بيير واحداً من أهم أعضاء مجتمع مهرجان كان، ووضع كل طاقته الإبداعية في مساعدته على عرض الأفلام من البلدان البعيدة، وأنها كانت تنتظره على السجادة الحمراء بمزيج من السعادة، ونفاد الصبر، بما لديه من وجهات نظر قوية وأصلية في السينما وفي مهرجان كان.

وأشار بيان للمهرجان في ليلة الافتتاح أن هناك الكثير ليقال عن أهمية هذا الرجل وراء الكواليس، وأن القلوب والمشاعر اليوم مع زوجته، يونغ هي، وأخته آن ماري وزوجها وأطفالها، وأصدقائه المقربين، وهم أيضاً أصدقاء مقربون لمهرجان كان:مثل برتراند تافيرنييه، زميله 50 عاماً، وجين كامبيون الذي اكتشفه بيير في واحدة من رحلاته الكثيرة إلى أستراليا وكذلك كلينت ايستوود.

وفي تحية المهرجان الأقرب للرثاء أشار إلى أنه كان من المفروض أن يعود بيير ريسينت هذه الدورة برفقة المخرج الكوري لي تشانغ دونغ، الذي ساعده كثيراً في التعرف على العالم، كما فعل مع كثيرين آخرين من قبل، كما كان قد أعرب عن سعادته بالترحيب بالفيلم الثاني للمخرج الصيني الشاب بي جان في قسم نظرة ما.





وأشار المهرجان إلى أنه سيعرض أحد أفلام قسم الكلاسيكيات وهو Five and the Skin الذي أخرجه الراحل في عام 1982 والذي سيجد طريقه إلى العرض في نسخة مرممة، في 14 مايو، بحضور برتراند تافرنييه، واعتبر المهرجان أن هذا العرض يمثل التحية التي يوجهها المهرجان للراحل بطريقته الخاصة.