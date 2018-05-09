الإعدام شنقاً لـ 6 متهمين والمؤبد لـ 3 آخرين قتلوا 3 مواطنين حرقا بالخليفة (الأسماء)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإجماع الآراء، 6 متهمين بالإعدام شنقاً والمؤبد لـ 3 متهمين والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين، وبراءة 5 آخرين، على خلفية اتهام 16 شخصا بقتل 3 متهمين بحرق منازلهم بدائرة قسم الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قياتى القشيري وبعضوية المستشارين حسن أبو الوفا و عبد العزيز حبيب، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.





وجهت النيابة للمتهمين إسلام سيد، ومحمد سيد، وأحمد على، وأحمد سيد، وأنور سيد، ومحمد عادل، وهيام أبو زيد، وحمدى أحمد، وأسامة أحمد، ومحمد محمد، وسيد عدلى، وأحمد على سيد، وسيد عادل، وعليه على، ومنال أحمد، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجنى عليهم أشرف عظيم أبو العلا، ومجدى أشرف، ومنى عبد الجواد، بقصد ترويعهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه منزلهم.





وأسندت النيابة للمتهمين من الأول للخامس، تهمة القتل العمد لكلا من " أمال عاشور الخطيب، و محمد أشرف عظيم، و نعمة أشرف" مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم وقذف مواد حارقة على المنزل القائمين به المجنى عليهم مما أدى لوفاتهم، كما شرعوا فى قتل كلا من " مجدى أشرف، و أبو العلا عظيم، ومنى عبد الجواد"، بحرق المنزل القائمين به المجنى عليهم على النحو السالف ذكره.



