مركز "وعي" باتحاد الأطباء العرب ينظم ندوات لتوعية السيدات بخطورة سرطان الثدي بالقاهرة (صور)‎





وقال مركز وعي في بيان أصدره اليوم، إن المركز قام مؤخراً بإعداد ندوة لتثقيف وتوعية 250 سيدات بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وذلك في أحياء مصر القديمة ومنشأة ناصر، وصفط اللبن بمحافظة القاهرة، إضافة إلى عدد من القرى بمحافظات الجمهورية.





وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن الحملات التوعوية التي ينفذها مركز "وعي" تقوم على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلي لقاعدة "الوقاية خير من العلاج"، وهو أمر في غاية الأهمية لما له من أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع، وعلى الدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.





ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا ،كما ذكرت الوكالة أنه يتم تشخيص حوالى 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، بينما يودي المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويا حول العالم.





وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير أخير لها أن التشخيص المبكر للسرطان ينقذ الأرواح ويقلل تكاليف العلاج.