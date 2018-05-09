السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في الهرم

سيطر رجال مباحث الجيزة، على مشاجرة بالأسلحة النارية وتمكنت قوة أمنية من ضبط طرفيها، بدائرة قسم الهرم.



تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطار من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، بورود بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصاب بدائرة القسم.



وبإنتقال قوة أمنية تبين نشوب المشاجرة بين عددا من الأشخاص بسبب معاكسة فتاه، وتمكنت قوة أمنية من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.