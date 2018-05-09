"الغضبان": منطقة سوق الملابس المستعملة الجديدة ستكون أفضل منطقة جذب بـ"بورسعيد"

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة السوق الجديد للملابس المستعملة والمقرر نقلة اليها في فبراير المقبل ستكون افضل منطقة جذب لزاور بورسعيد لما تتمتع به من خدمات سيتم إقامتها حول السوق قبل افتتاحه تفوق الأماكن المثيلة لها في احياء المدينة



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ اليوم الأربعاء، لمنطقة السوق الجديد، يرافقه السعيد رخا رئيس حي الضواحي، وتفقد خلالها أعمال إقامة أكبر مجمع لانتظار سيارات الرحلات، والتي سيقام بجوار السوق مباشرة.



وأصدر توجيهاته بإعداد الطرق المؤدية إليه من مداخل المدينة لتسهيل عملية وصول الزائرين مباشرة إلى منطقة السوق، واطمأن على انتهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي وخطوط المياه، وتم الانتهاء من كافة الأعمال في وقت واحد.



وأشار إلى أن هذا السوق سيكون هدية ذات قيمة عالية لتجار الملابس المستعملة ولبورسعيد، وذلك نظرا لحجم الخدمات والشكل الحضاري الذي أقيم به السوق ليكون واجهة مشرفة ومصدر لجذب الزاور ببورسعيد مرة أخرى.