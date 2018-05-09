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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:11 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء الكورنيش الجديد على قناة الاتصال
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جهندا عبدالحليم
 
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاربعاء سير العمل في انشاء الكورنيش الجديد المزمع اقامتة علي قناة الاتصال والذي يدعم الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بالسوق الجديد للملابس المستعملة المجاور للكورنيش.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر في انشاء الكورنيش والبالغ طولة حوالي 3 كيلو متر سيتم انشاءة علي مرحلتين الاولي بطول 600 متر والثانية يستكمل الكورنيش باكملة ومن المنتظر ان يتم افتتاح المرحلة الاولي قبل افتتاح سوق الملابس الجديد في فبراير من العام القادم.

ويضم الكورنيش الجديد عددا من الخدمات التي تجعل منه مزار سياحي لأبناء المدينة وزوارها وسيضيف الي بورسعيد منطقة سياحية جديدة لاول مرة وسيتم من خلالة تعظيم استغلال موقعة الفريد ولتكون المنطقة هي اول واجهة سياحية تقابل زاور بورسعيد القادمين من طريق الإسماعيلية.
المزيد عن: محافظ بورسعيد قناة الاتصال سير العمل إنشاء الكورنيش الجديد
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