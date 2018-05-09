توطين النقل التعليمي في جميع المناطق.. "العمل وهيئة النقل" توقّعان المذكرة

وقّع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم توطين العمل على مركبات النقل التعليمي، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي.





وقال "الغفيص": الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات منتجة ومحفزة ومستقرة؛ سعياً إلى رفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.





وأضاف: الوزارة تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة والتكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة كافة، من بينها منظومة النقل، كما أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم برامج الدعم اللازمة للمواطنين والمواطنات في كل المناطق؛ لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.





من جانبه، قال "العامودي": سعداء بالشراكة البنّاءة بين منظومتي النقل والعمل؛ مؤكداً أن هيئة النقل العام تُسهم في عملية التوطين كجزء من واجبها الوطني، والهيئة وضعت التوطين ضمن أولوياتها؛ إيماناً بأن التوطين مسؤولية الجميع.





وأضاف: من أهم أهداف الهيئة، أن تكون أنشطة النقل البري جاذبةً لعمل المواطنين والمواطنات على حد سواء، والهيئة في سعيها لتنظيم أنشطة النقل البري المختلفة لا تنظر للتوطين على أنه إيجاد لفرص عمل فحسب؛ بل إنه مساهم رئيسي في رفع كفاءة الخدمة المقدمة وجودتها، ويحد من أعمال التستر في القطاع.





وأردف وزير النقل: توطين أعمال أنشطة النقل وتمكين المرأة السعودية من العمل في هذا النشاط بما يسهم في رفع الجودة وخلق فرص العمل وتمكين المرأة؛ يأتي انسجاماً مع رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها، ونشكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ما تجده مبادرات الهيئة من دعم وسرعة استجابة.





من جهته، قال "الرميح": خطة توطين العمل على مركبات النقل التعليمي؛ سوف تشمل العاملين على مركبات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات كافة؛ وذلك لخدمات النقل التي تقدم بشكل تجاري على مرحلتين؛ الأولى تشمل جميع مناطق ومدن المملكة؛ بدءاً من العام الدراسي القادم 1439/ 1440؛ فيما تشمل المرحلة الثانية مدن: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام)، وستكون مطلع العام الدراسي 1441.





وأضاف: عدد فرص العمل المقدّرة بأكثر من 12 ألف فرصة عمل؛ سوف تضاف إلى عشرات آلاف الفرص، التي نشأت بتوطين قطاع تأجير السيارات ونشاط توجيه المركبات.





وأردف: الهيئة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لجعل أنشطة النقل جاذبة لعمل المواطنين مع الحد من منافسة الأجانب لهم، وتحديد ساعات العمل واشتراط شهادة الكفاءة المهنية للسائقين، وربط عمليات النقل بأنظمة التتبع؛ كلها تصب في تنظيم قطاع النقل، وجعله أكثر جاذبية للمواطنين.





بدوره، قال "أبو اثنين": منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل بمختلف المجالات؛ ومنها المجالات المنوطة بقطاع النقل.





وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية، مديرُ عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وعدد من المسؤولين في الجهتين.











