الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيلتزم بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه، مضيفاً أنه سيضمن ألا تتعرض طهران للعقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم في 2015.

وأضافت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 28 دولة، في بيان: "طالما واصلت إيران تنفيذ التزاماتها النووية... فإن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي".

وتابعت: "رفع العقوبات المتعلقة بالشؤون النووية جزء ضروري من الاتفاق... يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بضمان استمراره".