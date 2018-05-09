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"تويتر" يختبر خاصية جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:02 م
تويتر يختبر خاصية جديدة لمستخدميه.. تعرف عليها
تويتر
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اختبر "تويتر" خاصية جديدة لمستخدمي التطبيق الخاص بنظام أندرويد إمكانية إرسال رسائل سرية مشفرة، من المقرر إطلاق عليها اسم "سيكرت كونفرزيشن، كما ان هذه الخاصية ستكون جزءًا من خدمة الرسائل المباشرة لتي يوفرها الموقع لمستخدميه.

ولم تكن هذه المراة الاولى التي يقوم فيها تويتر باختبار خاصية الرسائل المشفرة، ففي عام 2013 أفادت مواقع تقارير عن اختبار خاصية مماثلة، وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية.
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