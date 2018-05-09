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إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات لضرب "مارسيلو" في الكلاسيكو

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:00 م
إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات لضرب مارسيلو في الكلاسيكو
سيرجي روبيرتو
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الفجر الرياضي
 
أعلنت رابطة الدوري الإسباني إيقاف سيرجي روبيرتو ظهير برشلونة لأربع مباريات بسبب الاعتداء على مارسيلو ظهير ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وتعرض روبيرتو للطرد المباشر مع نهاية الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بسبب الاعتداء على مارسيلو بدون كرة في كرة مشتركة بينهما.

ويغيب سيرجي روبيرتو عن باقي مباريات برشلونة الثلاثة في الدوري الإسباني بالإضافة إلى ذهاب السوبر أمام إشبيلية.

المزيد عن: مارسيلو سيرجي روبيرتو ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الاسباني
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