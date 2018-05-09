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يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر أولسان هيونداي وسوون سامسونج بلووينجز|كورة اون لاين|دوري أبطال آسيا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:07 م
يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر أولسان هيونداي وسوون سامسونج بلووينجز|كورة اون لاين|دوري أبطال آسيا
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة أولسان هيونداي وسوون سامسونج بلووينجز مباشر اليوم  9-5-2018  في دوري أبطال آسيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة أولسان هيونداي وسوون سامسونج بلووينجز مباشر اليوم 10-2-2018 في دوري أبطال أسيا.

كورة لايف بث مباشر مباراة أولسان هيونداي وسوون سامسونج بلووينجز اليوم الأربعاء في دوري أبطال أسيا.

شاهد البث المباشر مباراة أولسان هيونداي وسوون سامسونج بلووينجز من هنا ..

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2
x
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0
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أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
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سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
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تشيلسي
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20:45
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هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
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