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توريد 210 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:05 م
توريد 210 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا
توريد قمح - صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأربعاء 9 مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 210432 طن و801 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 100908 طن و772 كيلو بالبنك الزراعي، و29246 طن و731 كيلو بقطاع المطاحن، و80277 طن و398 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.
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