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عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 5 يوليو

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:05 م
عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بـأحداث مسجد الفتح لـ 5 يوليو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" وذلك لجلسة 5 يوليو لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.
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