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شويكار: "أنا مدشدشة ومفيش أمل في حالتي الصحية"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:02 م
شويكار: أنا مدشدشة ومفيش أمل في حالتي الصحية
شويكار
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الفجر الفني
 

شددت الفنانة شويكار على أن حالتها الصحية سيئة جدا ولم تعد تستطيع الحركة، لذلك هي غائبة دائما عن أي حفلات تكريم أو الظهور في الإعلام.


وقالت الفنانة الكبيرة في مداخلة هاتفية مع الفنانة مها أحمد على القناة الأولى: "أنا مدشدشة ومكسرة حتى الآن، ولا أظهر نهائيا ومفيش أمل من أني أكون بني آدم وهذا حقيقي وأنا تعبانة جدا، وعملت مداخلة الآن لأني أحبك يا مها أنت وزوجك، لكن أنا لا أذهب لبرامج نهائيا أو أي حفلات، أو أي تكريم، ومش عايزة حد يشوفني وأنا كده وأنا راضية بكل حاجة والحمدلله على كل شيء لكن لا أريد أن يراني أحد".


وشددت على أنها منذ تعرضها لوعكة صحية في مارس 2016 بعد سقوطها في منزلها وتعرضها لكسر حاد في منطقة الحوض لم تعد تستطيع الحركة أو التنقل إلى أي مكان لذا تلزم منزلها.

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