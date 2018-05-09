المحكمة تحيل طعن "جولدن بيراميدز" ضد "أوراسكوم" و"اتحاد المقاولين" إلى دائرة أخرى

أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا عن قيام محكمة النقض بإحالة الطعن المقدم ضد شركتي اوراسكوم للانشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية لمعالي المستشار رئيس محكمة النقض لتحديد دائرة أخري لنظره.



وكانت المحكمة، قد قامت برفض الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن بالنقض رقم 11963 لسنة 87 ق، المقام ضد شركتي اوراسكوم واتحاد المقاولين طعنا علي الحكم الصادر بتذييل حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 467 لسنة 2006 بالصيغة التنفيذية.





وفي أكتوبر الماضي، قالت الشركة إن محكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى المقامة منها، ضد كل من شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية.



وتتضمن الدعوى المُشار إليها، طلب القضاء بتزوير حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 467 لعام 2006، وما يترتب على ذلك من رد وبطلان وعدم نفاذ ذلك الحكم وعدم الاحتجاج به في مواجهة جولدن بيراميدز.



وكان الحكم الأول متعلق بعقد مقاولة مشروع مجمع سيتي ستارز، وقضى فيه التحكيم بإلزام جولدن بيراميدز بأن تؤدي لشركتي أوراسكوم واتحاد المقاولين مبالغ قدرت بنحو 261 مليون جنيه، و43.3 مليون دولار أمريكي كتعويضات عن الخسائر المتكبدة، ومطالبات الحساب الختامي.



كما ألزم التحكيم شركتي أوراسكوم والمقاولين بتسديد نحو 59 ألف جنيه لـ"جولدن" خاصة بالمصروفات القانونية.



وكانت محكمة النقض قررت، رفض طعن جولدن بيراميدز بلازا ضد كل من شركتي أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية؛ لبطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركتين.