"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع إتفاق إطارى بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجموعة "GCL الصينية" بديوان عام الوزارة بهدف إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدلاُ من الرمال.





أكد "العصار" أن الهدف من توقيع هذا الإتفاق هو إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بقدرة (5) جيجاوات سنوياً وباستثمارات تصل إلى (2) مليار دولار، مضيفاً أنه سيتم الإنتاج على خمسة مراحل بداية من إستخلاص الكوارتز المصرى النقى مروراً بتصنيع السليكون المعدنى والبولى سليكون وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.





وصرح العصار أنه بموجب هذا الإتفاق ستقوم شركات الإنتاج الحربي بالإستفادة من خبرات الشركة الصينية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر بمعايير قياسية عالمية ذات جودة عالية، كما ستقوم الشركة الصينية بتدريب العاملين على خطوط الإنتاج وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وتمكينهم من العمل على تشغيل وصيانة مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.





وأشار "العصار"أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركة GCL" الصينية" سيشمل التعاون مجال البحوث والتطوير والذى سيساهم في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بجودة عالية وتكلفة اقتصادية مناسبة من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة ويواكب التطور السريع فى هذا المجال مما يقلل من الاستيراد من الخارج ويوفر العملة الصعبة ويساهم فى إنتاج كهرباء صديقة للبيئة .



