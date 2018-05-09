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"التعليم": تسليم آخر دفعة من أوراق امتحانات الدبلومات الفنية غداً

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:02 م
التعليم: تسليم آخر دفعة من أوراق امتحانات الدبلومات الفنية غداً
الدكتور أحمد الجيوشي - نائب الوزير للتعليم الفني
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الدكتور أحمد الجيوشي
 
قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة سوف تنتهي من غلق صناديق الإمتحانات غدا الخميس حيث مقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 19 مايو الجاري.

وأضاف الجيوشي  الي أنه سيتم تسليم أخر دفعة من أوراق الامتحانات على المديريات التعليمية أيضاً، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين يخوضون إمتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 700 ألف طالب على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية.

       

وأكد  الجيوشي فى تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أن اسئلة الإمتحانات سوف تعتمد على نسبة 20% من التفكير بينما تعتمد باقي الاسئلة على المهارات والتذكر والمعرفة.
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