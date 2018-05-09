جدة.. "الحميدان" يرعى اختتام أنشطة كلية الأعمال ويُكَرّم الشركاء والطلاب

رعى مدير جامعة جدة، د.عدنان بن سالم الحميدان، الحفل الختامي لأنشطة كلية الأعمال بجامعة جدة للعام الجامعي 1438هـ - 1439هـ، بحضور عميد كلية الأعمال د.بدر اليوبي، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين، وعمداء الكليات والعمادات، ومديري العموم، ومنسوبي الكلية.





وفي كلمته بهذه المناسبة، عبّر مدير جامعة جدة د.عدنان بن سالم الحميدان عن سعادته الغامرة وهو يرى في هذا الاحتفال نموذجاً لحصاد عام كامل من العمل والطموح بجامعة جدة، وما تمتلكه من روح الشباب والعزيمة والإرادة التي ستجعل من جامعة جدة جامعة المستقبل التي نراهن على نجاحها وقدرتها على تنمية الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030. حسب صحيفة "سبق"





وشَكَر الحميدان عميد الكلية وقياداتها على ما تُحققه من إنجازات، كما قدّم الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفال؛ مؤكداً أن النجاح سيكون مستمراً بإذن الله، وحليف كلية الأعمال التي تُعتبر واجهة مشرقة في جامعة جدة حاضراً وفي جامعة المستقبل.





وكان الاحتفال الذي أقيم مساء أمس، قد بدأ بكلمة لعميد كلية الأعمال د.بدربن عبدالرحمن اليوبي، رحّب فيها بمدير الجامعة والحضور، ثم استعرض جوانب من إنجازات الكلية خلال العام المنصرم وما تَحقق لها من تميز بتوفيق الله، ثم بفريق العمل المتميز بالكلية الذين يربطهم حب العمل الجماعي والانتماء من أجل تقدم طلاب المستقبل الذين نبني عليهم الكثير والكثير، ولكي نحقق عنوان النجاح المستمر.





وقام مديرالجامعة بعد ذلك بتكريم الكليات والإدارات التي ساهمت في إنجازاتها من داخل الجامعة ومن خارجها، وكذلك أعضاء هيئة التدريس العاملين بمقر الكلية الرئيسي والفروع والطلاب المتميزين والإداريين بالكلية.





وتَضَمّن الحفل تقديمَ عرض مرئي عن إنجازات الكلية خلال العام الجامعي الحالي، وتوقيع اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال وفندق راديسون بلو السلام، وتقديم بعض الفقرات الفلكلورية التي حازت إعجاب الجميع.



