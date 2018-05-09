وزير الاتصالات يستعرض رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لأفريقيا



استعرض ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لأفريقيا من خلال تبني عدد من السياسات الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتأمينها، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، ووضع الأطر القانونية، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.



جاء ذلك خلال مشاركة ياسر القاضي نيابة عن السيد رئيس الجمهورية في القمة الرابعة "لتحول افريقيا 2018" التي تنعقد خلال الفترة من 8 الى 10 مايو في العاصمة الرواندية كيجالى تحت شعار " الاسراع نحو السوق الافريقية الرقمية الموحدة.



وناقشت القمة أهم الركائز الداعمة لإقامة سوق رقمي موحد لأفريقيا، وقام بافتتاحها السيد / بول كاجامي رئيس دولة رواندا، وذلك بحضور ممثلي الدول المشاركة والدكتور/ حمدون تورية الرئيس التنفيذي للمبادرة الخاصة بالقمة.



وتتمثل الرؤية المصرية تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لأفريقيا في وضع اطار منهجي لتنفيذ عدد من المهام من أجل تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي واستثمارها في تنمية مستقبل القارة الافريقية وذلك من خلال التوسع في الصناعات الرقمية، ووضع الأطر التنظيمية للمشروعات الرقمية، وبناء برامج تطوير المهارات المحلية العاملة في المجالات التكنولوجية، وتيسير إجراءات تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات، فضلا عن العمل على تعزيز السوق الرقمية. وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم تعزيزه من خلال توحيد موارد البلدان الافريقية والتشارك في المعرفة والخبرات، مع مراعاة تنسيق سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأطر التنظيمية بين البلدان الأفريقية، والعمل على تنفيذ المشروعات الداعمة للتحول الي المجتمع الرقمي وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



كما تركز الرؤية المصرية على دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكين لنمو الاقتصادات الناشئة، وتوفير التكنولوجيات الرقمية سريعة الانتشار، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية التي تمكنها من بناء اقتصادها الرقمي وهو ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها القارة من أجل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز تقديم خدمات مالية رقمية وذلك في اطار خطة التنمية الأفريقية بحلول عام 2063 التي اعتمدها رؤساء الدول الأفريقية والتي تركز على أهمية الاعتماد على التمويل الذاتي لمشروعات التنمية في القارة.



وفي سياق متصل شارك السيد الوزير نيابة عن السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع السادس لمجلس إدارة مبادرة smart Africa برئاسة بول كاجامي رئيس دولة رواندا، والذى يتكون من رؤساء جمهوريات الدول الأعضاء ومن ينوب عنهم في المبادرة، ويجتمع سنويا لمراجعة خطة العام المنصرم والاتفاق على المشروعات والخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف المبادرة.



تناول الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بدعم التعاون بين البلدان الأفريقية في مجال البنية التحتية للاتصالات، وخطط التوسع في نشر المدن الذكية في أفريقيا من خلال تسليط الضوء على تجربة مصر، ورواندا، والسنغال، وبحث سبل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا خلال قمة الصين افريقيا، وقمة الاتحاد الأوروبي – افريقيا، فضلا عن مناقشة أهم المبادرات التي تهدف الى تعظيم موارد القارة الافريقية.













