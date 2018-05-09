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وزير الصناعة يمنح رئيس قسم الاقتصاد بالفجر شهادة دورة "آليات وأدوات التجارة الخارجية لمصر"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:53 م
وزير الصناعة يمنح رئيس قسم الاقتصاد بالفجر شهادة دورة آليات وأدوات التجارة الخارجية لمصر
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أحمد الشيخ
 

اختتم اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فعاليات  البرنامج التدريبي الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تحت عنوان "آليات وأدوات التجارة الخارجية لمصر " واستمر لمدة 3 أيام وشارك فيه 30 صحفى يمثلون مختلف الصحف والمجلات والمواقع الاليكترونية.

وحرص وزير الصناعة على تسليم  شهادة الدورة التدريبية للمشاركين والذي كان من أبرزهم الكاتب الصحفي ناجي عبد العزيز رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، وأحمد الشيخ رئيس قسم الاقتصاد بموقع جريدة الفجر.

وقال الوزير ان هذا البرنامج يمثل بداية جديدة للتعاون الفعال بين الوزارة والصحفيين المعنيين بالشأن الاقتصادي بصفة عامة وقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد برامج تدريبية مماثلة للصحفيين في مجالات التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واليات التمويل فضلا عن منظومة التشريعات المتعلقة بالشأن الإقتصادى الى جانب محددات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية .
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