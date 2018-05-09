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قرارات عاجلة من محافظ الأقصر بشأن شكاوى أهالي "الغرز"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:59 م
قرارات عاجلة من محافظ الأقصر بشأن شكاوى أهالي الغرز
جانب من جولة محافظ الأقصر
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طاهر الحساني
 
قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، الموافقة الفورية على مطلب لأهالي قرية الغرز بمدينة أرمنت جنوب غرب المحافظة. 

وأجرى جولة تفقدية لقرى أرمنت، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والاستماع إلى شكواهم للعمل على حلها فورًا.

واشتكى أهالي الغرز التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي السلام، من عدم وجود كشافات إضاءة بالشوارع، مما يجعل القرية الجبلية مظلمة ليلًا، الأمر الذي يعيق حركة سير أبناءها.

وأصدر قرارًا عاجلًا بتركيب 150 كشاف إنارة بالقرية، وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

و أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت، بدء أعمال التركيب على الفور في شوارع القرية لتحسين الإضاءة ورفع الكفاءة.
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