ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الحديد اليوم الاربعاء 9/5/2018 بمحافظة المنيا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:57 م
أسعار الحديد اليوم الاربعاء 9/5/2018 بمحافظة المنيا
أسعار الحديد اليوم
طباعة
احمد الخميسى
 
استقرت أسعار الحديد في السوق المنياوي، اليوم الأربعاء وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أسعار مواد البناء وفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة في السوق المصري.

سجل سعر طن الحديد في مصنع بشاي 12 الف و426 جنيهًا، أما سعر طن الحديد في مصنع السويس فقد سجل 12ألف و175 جنيهًا، كما سجل سعر الحديد عند الجارحي 12ألف و175 جنيهًا، أما مصنع المصريين.

كما سجل سعر طن الحديد 12ألف و150 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1125 جنيهًا للطن، ووصل متوسط سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح 1153 جنيها، ومتوسط سعر أسمنت النصر 1128 جنيها للطن.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
12:00
0
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 1:20:03 PM