أسعار الحديد اليوم الاربعاء 9/5/2018 بمحافظة المنيا





كما سجل سعر طن الحديد 12ألف و150 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1125 جنيهًا للطن، ووصل متوسط سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح 1153 جنيها، ومتوسط سعر أسمنت النصر 1128 جنيها للطن.



استقرت أسعار الحديد في السوق المنياوي، اليوم الأربعاء وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أسعار مواد البناء وفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة في السوق المصري.سجل سعر طن الحديد في مصنع بشاي 12 الف و426 جنيهًا، أما سعر طن الحديد في مصنع السويس فقد سجل 12ألف و175 جنيهًا، كما سجل سعر الحديد عند الجارحي 12ألف و175 جنيهًا، أما مصنع المصريين.