وكيل "نقل النواب" يقدم بطلب إحاطة حول غياب الرقابة على مخلفات المصانع

قال النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب عن إدكو بمحافظة البحيرة، إنه تقدم بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حول غياب الرقابة على المخلفات الناتجة عن المصانع، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة.



وأضاف "زين"، أنه نظرا لغياب الرقابة على حجم وطبيعة المخلفات الناتجة عن المصانع، خاصة مصانع البتروكيماويات، وإهمال المصانع فى تركيب الفلاتر اللازمة لمرور المخلفات داخلها قبل التخلص منها فى بالوعات الصرف الصناعى، أصبحنا أمام كارثة حقيقية.



وأكد عضو مجلس النواب عن البحيرة، أنه نظرا لحدة المخلفات الناتجة عن المصانع، أصبحت بالوعات الصرف الصناعى ناقوس خطر يهدد حياة المصريين، وذلك لأن تراكم هذه المخلفات وتركيزها ينتج عنه تسرب غاز شديد السمية يؤثر على صحة المواطن، مؤكدا أن هذه المصانع ملزمة وفقا للقانون بمراعاة الشروط البيئية فى عملها، فهى تخالف القانون بإهمالها لتركيب الفلاتر، كما أنها تؤثر على صحة المواطنين، خاصة الأطفال، كما طالب بضرورة تطبيق القانون على المخالفين.

