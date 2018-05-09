تركيا: مفوض حقوق الإنسان الأممي يدعو إلى رفع حالة الطوارئ "فوراً"

حث مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تركيا اليوم الأربعاء، على رفع حالة الطوارئ فوراً، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات يُعتد بها.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان: "من الصعب تصور إمكانية إجراء انتخابات يُعتد بها في مناخ تعاقب فيه بشدة الآراء المعارضة أو تحدي الحزب الحاكم".

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد حالة الطوارئ 7 مرات منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو المقبل.