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رفع كفاءة ورصف عدد من الطرق بأبوقرقاص بالمنيا

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:51 م
رفع كفاءة ورصف عدد من الطرق بأبوقرقاص بالمنيا
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احمد الخميسى
 
قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، إن الوحدة المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة أعمال رصف بعض أجزاء من طريق قرى الغروب على أن تنتهي أعمال الرصف 20 يونيو القادم وذلك في إطار إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق والتقليل من الحوادث والتيسير على المارة من المواطنين والسيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس المركز بحضور مدير إدارة طرق ابوقرقاص ومندوب من شركة مياه ابوقرقاص وشركة الغاز الطبيعي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وشركة الكهرباء، حيث أوضح رئيس المركز أن أعمال الرصف تشمل الطريق المؤدى من إدارة مرور ابوقرقاص حتى طريق المحيط وابتداءًا من شارع الجمهورية أمام شارع مكة حتى عزبة الباشا.

ولفت رئيس المركز إلى أن أعمال رصف الجزء المتبقي من عزبة الباشا حتي إدارة مرور ابوقرقاص سيتم تأجيلها نتيجة قيام الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال حفر بهذه المنطقة لتنفيذ محطة الرفع الصحي الخاصة بقرية اتليدم، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعاونة بسرعة انجاز الأعمال لرفع المعاناة عن المواطنين المستخدمين لهذا الطريق.

خاطب رئيس المركز هيئة الطرق والكباري لاستعجالهم في إنهاء طريق مصر أسوان الزراعي قبل الميعاد المحدد من قبل الهيئة وهو شهر أغسطس ٢٠١٨ نظرا لأنه يمثل الشريان الرئيسي للمدينة.

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