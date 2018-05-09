"حساسين" يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء امتحان الدين بمدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين

وصف النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، واقعة إلغاء امتحان مادة الدين للصف الثاني الإعدادي بلجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بكارثة لا تغتفر تستوجب محاكمة كل من تسببوا فيها حتى لا تتكرر، وذلك بعد اكتشاف خطأ بوجود نموذج الإجابة بدلا من ورقة الأسئلة.



