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"حساسين" يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء امتحان الدين بمدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:50 م
حساسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء امتحان الدين بمدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين
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إسلام شعراوي
 
وصف النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، واقعة إلغاء امتحان مادة الدين للصف الثاني الإعدادي بلجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بكارثة لا تغتفر تستوجب محاكمة كل من تسببوا فيها حتى لا تتكرر، وذلك بعد اكتشاف خطأ بوجود نموذج الإجابة بدلا من ورقة الأسئلة. 

وتقدم "حساسين" بطلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طالب فيه بكشف جميع ملابسات هذه الواقعة الخطيرة وغير المسبوقة، متسائلا: كيف تصل الأخطاء داخل وزارة التربية والتعليم إلى مثل هذه الأخطاء الكارثية غير المسبوقة.
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