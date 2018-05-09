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عاجل.. حريق هائل بمزرعة دواجن بأبو كبير بالشرقية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:48 م
عاجل.. حريق هائل بمزرعة دواجن بأبو كبير بالشرقية
حريق - صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
نشب، منذ قليل، حريق هائل بمزرعة دواجن بناحية طريق "السيد عبد نصر" بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بطريق "السيد عبده نصر" بطريق "أبو كبير- فاقوس" بدائرة مركز أبو كبير، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وجار السيطرة على النيران.
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