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بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب "أحمد المسيري" ابن قرية السرطان بالغربية (صور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:47 م
بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب أحمد المسيري ابن قرية السرطان بالغربية (صور)
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أيمن يحيي
 
استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الطالب أحمد ياسر المسيرى ابن قرية مشلة بمركز كفر الزيات بمكتبه بالديوان عام المحافظة، للاطمئنان على تماثله للشفاء التام من مرض السرطان.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة بشفاء أحمد ياسر، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وأهدى الطالب احمد ياسر، كتاب الله الحكيم للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تقديرًا منه على اهتمام محافظ الغربية به، وعلى مجهوداته للنهوض بالمحافظة في كافة المجالات.

يذكر أن الطالب أحمد المسيري نجل قرية مشلة بمركز كفر الزيات، وكان يطلق عليها قرية السرطان لانتشار هذا المرض بالقرية، بسبب عدم وجود صرف صحي بها، وأن الطالب قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة أعوام.
بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب "أحمد المسيري" ابن قرية السرطان بالغربية (صور)
بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب "أحمد المسيري" ابن قرية السرطان بالغربية (صور)
بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب "أحمد المسيري" ابن قرية السرطان بالغربية (صور)
بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب "أحمد المسيري" ابن قرية السرطان بالغربية (صور)
بعد تماثله الشفاء.. محافظ الغربية يستقبل الطالب "أحمد المسيري" ابن قرية السرطان بالغربية (صور)
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