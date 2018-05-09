محمد أبو حامد: نظام التعليم الجديد "منطقي" ويجب دعمه
الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:45 م
ريم محمود
وصف النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، نظام التعليم الجديد الذي تعمد الحكومة على تنفيذه خلال العام المقبلة بـ"المنطقي" في ظل تردي أوضاع التعليم في مصر خلال السنوات الماضية.
وقال "أبو حامد" إن "تصريحات وزير التعليم طارق شوقي الأخيرة بشأن تطبيق النظام على المدارس العربية واليابانية جعل النظام أكثر واقعية وبدد مخاوف أولياء الأمور خاصة المدارس التجريبية، وبالتالي أتاح فرصة تقييم النظام الجديد بعد عام واحد حتى يظهر للرأي العام مزايا النظام الجديد".
وأوضح أن مصر تعاني منذ سنوات من مشاكل كثيرة في نظم التعليم، والتي تُخرج طلابا غير مؤهلين لسوق العمل، وبالتالي فإن أي تغيير في هذه المنظومة التقليدية يحرك المياه الراكدة، ويجعل الطلاب أكثر حماساً لتلقي المناهج الجديدة، كما أشاد باعتماد النظام الجديد على التكنولوجيا الحديثة، مطالبا في الوقت ذاته بدعم هذا النظام عبر البنية الأساسية التي تُمكن النظام الجديد من النجاح.
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