محمد أبو حامد: نظام التعليم الجديد "منطقي" ويجب دعمه

وصف النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، نظام التعليم الجديد الذي تعمد الحكومة على تنفيذه خلال العام المقبلة بـ"المنطقي" في ظل تردي أوضاع التعليم في مصر خلال السنوات الماضية.





وقال "أبو حامد" إن "تصريحات وزير التعليم طارق شوقي الأخيرة بشأن تطبيق النظام على المدارس العربية واليابانية جعل النظام أكثر واقعية وبدد مخاوف أولياء الأمور خاصة المدارس التجريبية، وبالتالي أتاح فرصة تقييم النظام الجديد بعد عام واحد حتى يظهر للرأي العام مزايا النظام الجديد".



