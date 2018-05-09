ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بالانضباط خلال شهر رمضان

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:44 م
محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بالانضباط خلال شهر رمضان
اللواء محمد كمال الدالي - محافظ الجيزة
طباعة
نرمين فتحي
 
شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها.

وطالب المحافظ بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات والسيطرة الحازمة على المقاهى لضمان السيولة المرورية.

كما طالب المحافظ بمراجعة أماكن المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والعمل على إنارتها وتجميلها وعدم تواجد أى إشغالات أمامها أو حولها ورفع كفاءة الشوارع والطرقات ومراجعة أعمال النظافة والإنارة حتى تظهر المحافظة بالصورة اللائقة.

وشدد الدالى على تطبيق الضوابط الخاصة بإقامة السرادقات والشوادر وأخذ التصاريح اللازمة من الحى المختص وعدم إقامة أى سرادقات تعوق حركة المرور أو إشغالات تتعارض مع الضوابط المحددة.

المزيد عن: محمد الدالي محافظ الجيزة شهر رمضان رؤساء الأحياء الانضباط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
12:00
0
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 1:20:03 PM