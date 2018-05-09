إثر ظهور المفتي بقناة إسرائيلية.. الداخلية تؤكد عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي
الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:39 ص
مروى الجلاصي
أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي أو ممثل لأية وسيلة إعلام إسرائيلية خلال الإحتفالات السنوية لزيارة الغريبة بجزيرة جربة.
و يذكر أن بلاغ الداخلية، يأتي ردا على الأخبار التي تم تداولها حول إدلاء مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، بتصريح لقناة تلفزية إسرائيلية خلال إحتفالات الغريبة.
و للإشارة فإن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قاموا بتداول فيديو أثار ضجة عارمة، حيث ظهر فيه المفتي و هو يدلي بتصريح إعلامي للقناة السابعة الإسرائيلية وذلك على هامش ندوة دولية حول حوار الأديان والحضارات من اجل مجابهة التطرف والإرهاب.
و قد قام موقع القناة بنشر التصريح، و إرفاقه بعنوان باللغة العبرية ''كلنا انسان'' ويبين أن الميكروفون يحمل شعار القناة باللغة العبرية .
كما تضمن تصريح البطيخ، ترحيبا ''بكل ضيوف الندوة الدولية من رجال دين يهودي وعلى رأسهم كبير الأحبار في أوروبا والوفد المرافق له في تونس ارض السلام والتعاون والتعايش السلمي بين كل الأديان والمذاهب''.
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