إثر ظهور المفتي بقناة إسرائيلية.. الداخلية تؤكد عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي‎

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، عدم حلول أي صحفي حامل لجواز سفر إسرائيلي أو ممثل لأية وسيلة إعلام إسرائيلية خلال الإحتفالات السنوية لزيارة الغريبة بجزيرة جربة.





و يذكر أن بلاغ الداخلية، يأتي ردا على الأخبار التي تم تداولها حول إدلاء مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، بتصريح لقناة تلفزية إسرائيلية خلال إحتفالات الغريبة.





و للإشارة فإن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قاموا بتداول فيديو أثار ضجة عارمة، حيث ظهر فيه المفتي و هو يدلي بتصريح إعلامي للقناة السابعة الإسرائيلية وذلك على هامش ندوة دولية حول حوار الأديان والحضارات من اجل مجابهة التطرف والإرهاب.





و قد قام موقع القناة بنشر التصريح، و إرفاقه بعنوان باللغة العبرية ''كلنا انسان'' ويبين أن الميكروفون يحمل شعار القناة باللغة العبرية .







