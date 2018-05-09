بعد الحكم بحبس طبيب وعزله من الوظيفة.. جمعية عمومية طارئة لـ"أطباء الشرقية"

أكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، أن النقابة قررت عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد " الجمعة" لبحث أزمة الحكم على طبيب بالعاشر من رمضان سنة والعزل من الوظيفة وتغريمة 5000 الاف جنيه في التهمة المنسوبة له بالاعتداء لفظيا على وكيل نيابة وتعطيل العدالة.



وأضاف أنه من المقرر أن يحضر الجميعة جموع أطباء الجمهورية من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنها ستعقد في مقر النقابة العامة للأطباء بالقاهرة.