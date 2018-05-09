هاني سلامة في المستشفى بسب "فوق السحاب"

"فوق السحاب" من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا، ومنى عبد الغنى وإيهاب فهمى ومحمد محمود عبد العزيز وميرنا نور الدين وشادى ألفوس، وتونى ماهر ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.