هاني سلامة في المستشفى بسب "فوق السحاب"
الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:32 ص
الفجر الفني
يستأنف الفنان هاني سلامة، تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "فوق السحاب" والذي سيخوض به الموسم الدرامي المُقبل، وذلك في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
"فوق السحاب" من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا، ومنى عبد الغنى وإيهاب فهمى ومحمد محمود عبد العزيز وميرنا نور الدين وشادى ألفوس، وتونى ماهر ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.