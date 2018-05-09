طريقة عمل "كبة البطاطس في الفرن"

المقادير





لتحضير الحشوة:

500 جرام لحم بقر مفروم ناعم

1 حبة بصل كبيرة الحجم ومفرومة ناعم

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ كوب صنوبر

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

1 ملعقة صغيرة فلفل حلو

ملح حسب الرغبة



للزينة:

2 كوب بقسماط



طريقة التحضير

اسلقي البطاطس في ماء مملح مغلي حتى تنضج، ثم اطحني البطاطس في وعاء جيدا واضيفي إليها الزبدة واخلطي المكونات

أضيفي البيض والحليب واخلطي المكونات بيديك، ثم نكهي بالملح والفلفل الأبيض

لتحضير الحشوة، حمي الزيت في مقلاة واقلي البصل حتى يبدأ بالذبول ثم أضيفي اللحم. نكهي بالملح والسبع بهارات والفلفل الحلو وحركي باستمرار لينضج اللحم. أضيفي الصنوبر وحركي حشوة اللحم مجددا

حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية

مدي طبقة من عجينة البطاطس في صينية الفرن وسطحيها براحة يدك. ضعي حشوة اللحم فوق البطاطس ثم مدي طبقة اخرى من عجينة البطاطس

رشي البقسماط على الوجه وأدخلي الصينية إلى الفرن

اتركيها حتى تسخن البطاطس جيدا، ثم ضعيها تحت الشواية حتى ياخذ البقسماط اللون الذهبي وقدميها



1 و½ كيلوجرام بطاطس مقشرة1 ملعقة كبيرة زبدة على درجة حرارة الغرفة3 ملعقة كبيرة حليب مجفف1 بيضة1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة فلفل ابيض