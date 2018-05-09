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شركة تعلن عن فرصة عمل لشخصين لمدة 10 أسابيع مقابل 10 آلاف دولار

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:22 ص
شركة تعلن عن فرصة عمل لشخصين لمدة 10 أسابيع مقابل 10 آلاف دولار
فرصة عمل لشخصين لمدة 10 أسابيع
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أعلنت شركة الطيران الأيسلندية “wow air” حاجتها لشغل وظيفة لشخصين، لمدة 10 أسابيع بداية من 1 يونيو حتى 15 أغسطس، براتب شهري يصل إلى 4 آلاف دولار.

وطلبت الشركة توظيف شخص، وصديقه المفضل لزيارة مجموعة من الدول، البالغ عددها 38 وجهة حول العالم وتوثيق رحلاتهما، بالإضافة إلى العيش في شقة في أيسلندا، مدفوعة الأجر من الشركة، بحسب موقع هيئة الإذاعة الأمريكية “ABC Action News”.

وأعلنت الشركة أن مهام الوظيفة تتخلص في تزويدها بجميع المعلومات، والصور، والفيديوهات، الخاصة بالطبخ، والحياة الثقافية، والليلية، لجميع الدول التي سيزوراها؛ لاستخدامها لصالح موقعها الإلكتروني وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن التقدم لهذه الوظيفة من خلال الموقع الرسمي لشركة الطيران، قسم الوظائف، ثم الضغط على زر فتح التطبيق، وكتابة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على خانة التقديم.
المزيد عن: واو إير فرصة عمل شركة طيران أيسلندا أوروبا أمريكا الشمالية WOW air
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