شركة تعلن عن فرصة عمل لشخصين لمدة 10 أسابيع مقابل 10 آلاف دولار

أعلنت شركة الطيران الأيسلندية “wow air” حاجتها لشغل وظيفة لشخصين، لمدة 10 أسابيع بداية من 1 يونيو حتى 15 أغسطس، براتب شهري يصل إلى 4 آلاف دولار.





وطلبت الشركة توظيف شخص، وصديقه المفضل لزيارة مجموعة من الدول، البالغ عددها 38 وجهة حول العالم وتوثيق رحلاتهما، بالإضافة إلى العيش في شقة في أيسلندا، مدفوعة الأجر من الشركة، بحسب موقع هيئة الإذاعة الأمريكية “ABC Action News”.





وأعلنت الشركة أن مهام الوظيفة تتخلص في تزويدها بجميع المعلومات، والصور، والفيديوهات، الخاصة بالطبخ، والحياة الثقافية، والليلية، لجميع الدول التي سيزوراها؛ لاستخدامها لصالح موقعها الإلكتروني وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي.



