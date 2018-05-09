قتلى باشتباكات بين الشرطة والسجناء في إندونيسيا

أفادت مصادر أمنية في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، بأن 6 أشخاص قتلوا جراء اشتباكات بين الشرطة وسجناء إسلاميين بسجن في ضواحي العاصمة جاكارتا.

وأكد ضابط شرطة في مقر قسم الشرطة المتنقلة بمدينة ديبوك الإندونيسية، وكذلك مسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب مقتل 6 أشخاص في هذه الاشتباكات.

وكان المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال قال في وقت سابق للصحفيين، إنه لا تتوفر لديه أي معلومات حول وقوع ضحايا جراء الاشتباكات في السجن بسبب استمرار المباحثات مع السجناء.