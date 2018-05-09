قتيل وجرحى جراء سقوط قذائف صاروخية على دمشق

أكدت قيادة شرطة دمشق أن مدنيا لقي مصرعه وأصيب عشرة آخرون جراء تعرض منطقتي المرجة والمزرعة للقصف بقذائف من قبل المسلحين المنتشرين في منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة.

وأعلن مصدر في قيادة الشرطة عن سقوط قذيفتي هاون على برج دمشق التجاري في المرجة، القريب من حي البحصة، وساحة الميسان في المزرعة.

من جانبها، أفادت قناة روسيا اليوم، بأن قذيفتين أخريين سقطتا أيضا على منطقتي الزاهرة ودف الشوك القريبتين من مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود، دون ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى لحد الآن.

وأشارت القناة إلى أن شظايا القذيفتين شبيهة بالقذائف وهيكل الصواريخ المصنعة من قبل المسلحين بمواد عالية الانفجار ووزن أكبر من قذائف الهاون العادية.