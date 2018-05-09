توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مشروع توسعة محطة مياه دشنا والذى سوف يساهم فى رفع قدرة المحطة من 400 لتر ثانية الى 800 لتر ثانية بتكلفة مالية تصل الى 130 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من صب الأرضيات والحوائط الخرسانية بمبنى المرشحات وجارى استكمال باقى الأعمال الإنشائية، ويجرى العمل في حفر الأساسات الخاصة بمبنى المروقات وأوصى بضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة في أقرب وقت ممكن، وأن المحطة ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة ضعف المياه بعدد من القرى التابعة للمدينة.