ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:23 ص
توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـقنا (صور)
طباعة
بسام عبدالحميد
 
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مشروع توسعة محطة مياه دشنا والذى سوف يساهم فى رفع قدرة المحطة من 400 لتر ثانية الى 800 لتر ثانية بتكلفة مالية تصل الى 130 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من صب الأرضيات والحوائط الخرسانية بمبنى المرشحات وجارى استكمال باقى الأعمال الإنشائية، ويجرى العمل في حفر الأساسات الخاصة بمبنى المروقات وأوصى بضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة في أقرب وقت ممكن، وأن المحطة ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة ضعف المياه بعدد من القرى التابعة للمدينة.
توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)
توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)
توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)
توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)
توسعة محطة مياه دشنا بتكلفة 130 مليون جنيه بـ"قنا" (صور)
المزيد عن: مياه قنا مياه دشنا محطة مياه دشنا محطة مياه اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار محافظة قنا اخبار قنا اليوم اخبار قنا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 11:40:02 AM