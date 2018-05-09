تداول 15 سفينة بميناء دمياط



كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2361 طن قمح، و70 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح،ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172763 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25238 طنا.



وشملت حركة الصادر من الميناء 3100 طن يوريا و7120 طن فوسفات و3900 طن رمل و1270 طن أسمنت و710 طن أمونيا وإعادة شحن 1500 طن كسب فول صويا.

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، وسفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.