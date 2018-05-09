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حسام عاشور يغادر تدريب الأهلي للإصابة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:16 ص
حسام عاشور يغادر تدريب الأهلي للإصابة
حسام عاشور
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علي نبوي
 
تعرض حسام عاشور لاعب وسط الأهلي للإصابة بكدمة قوية خلال تدريب فريقه المقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.


وجاءت إصابة عاشور بكدمة في القدم، بعد تدخل قوي من زميله أحمد فتحي، وخرج متأثرًا بالإصابة، رفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.


ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي في الخامس عشر من شهر مايو الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


المزيد عن: كمبالا سيتي دوري ابطال افريقيا حسام عاشور الاهلي
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