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سيارة الورشة المتنقلة لدعم منظومة النظافة بـ"قنا" (صور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:20 ص
سيارة الورشة المتنقلة لدعم منظومة النظافة بـقنا (صور)
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بسام عبدالحميد
 
أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وصول سيارة الورشة المتنقلة في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 2018 والخاصة بدعم منظومة النظافة للمحافظة.

أوضح أن سيارة الورشة المتنقلة هي الأولي من نوعها بمحافظة قنا وهي تعد إضافة كبيرة لمنظومة النظافة بالمحافظة نظرا لطبيعة الدور الذي سوف تقوم به في فحص وإصلاح الأعطال الطارئة للسيارات وعمل الصيانة اللازمة لها خاصة مع السيارات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في الأماكن البعيدة كسيارات نقل القمامة.

وأضاف أن السيارة بلغت تكلفتها المالية 964 ألف جنيه تقريبا لافتا أنها مزودة بمجموعة من الأجهزة الفنية لإصلاح الأعطال المفاجئة كجهاز تزويد الهواء للإطارات واسطوانات الأكسجين واللحام ومولد كهرباء.

وأكد أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية، على رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي للمستوى الحضاري المرجو من المواطنين.
سيارة الورشة المتنقلة لدعم منظومة النظافة بـ"قنا" (صور)
سيارة الورشة المتنقلة لدعم منظومة النظافة بـ"قنا" (صور)
سيارة الورشة المتنقلة لدعم منظومة النظافة بـ"قنا" (صور)
سيارة الورشة المتنقلة لدعم منظومة النظافة بـ"قنا" (صور)
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