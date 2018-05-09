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تكريم مدير "مرور الأقصر" لحصده المركز الأول على مستوى إدارات المرور بالجمهورية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:18 ص
تكريم مدير مرور الأقصر لحصده المركز الأول على مستوى إدارات المرور بالجمهورية
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طاهر الحساني
 
كرم اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر، لحصوله على المركز الأول بين مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك، على هامش مؤتمر مديري إدارات المرور الذى عقد للعام الـ 19 تحت عنوان "التطور المرورى وأثره على المواطن"، والذى شارك فيه جميع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة نشر الوعى المرورى، وذلك بحضور اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خالد يوسف رئيس لجنة التحكيم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة سابقا ولفيف من اللواءات ومديري إدارات المرور وقيادات الوزارة وعدد من الضباط والمسئولين.

يذكر أن مدير مرور الأقصر قد حصل على المركز الأول عام 2016، وحصل على استمارة التميز عام 2017، وفى عام 2018 حصد المركز الأول وذلك بعد قيامه بتقديم ومناقشة ورقة عمل بعنوان "تحكم مروري آمن" وعرض التطوير الذي تم في إدارة مرور الأقصر منذ 3 أعوام نجح خلالها في تطوير الإدارة الرئيسية لتعمل بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة والمتطورة على مستوى الجمهورية، كما تم افتتاح وحدة مرور خاصة بالبر الغربي، وعمل على تطوير وحدة مرور إسنا والإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنشاء وحدة مرور بمركز طيبة على مساحة10 فدان، وإعادة تخطيط الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة بالكامل ووضع إشارات ضوئية ولافتات توعية مبتكرة وتركيب كاميرات مراقبة مرورية وعقد ندوات توعية مرورية لتلاميذ المدارس بالمحافظة وما صاحب ذلك من سرعة في الاستجابة للمواطنين والانضباط المروري بشوارع المحافظة خلال الفترة الماضية.
تكريم مدير "مرور الأقصر" لحصده المركز الأول على مستوى إدارات المرور بالجمهورية
تكريم مدير "مرور الأقصر" لحصده المركز الأول على مستوى إدارات المرور بالجمهورية
تكريم مدير "مرور الأقصر" لحصده المركز الأول على مستوى إدارات المرور بالجمهورية
تكريم مدير "مرور الأقصر" لحصده المركز الأول على مستوى إدارات المرور بالجمهورية
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