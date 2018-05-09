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للمرة الثانية.. "مجنون صافيناز" يُهدد بتفجير كوبري القناطر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:14 ص
للمرة الثانية.. مجنون صافيناز يُهدد بتفجير كوبري القناطر
صافيناز
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الفجر الفني
 
تلقت إدارة شرطة النجدة بالقليوبية، بلاغا من شخص مجهول ادعى فيه أنه يدعى أحمد السبكى، وأنه من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، موضحا وأنه يحب الراقصة الأرمينية صافيناز وقرر الانتقام منها لخيانته له، مهددا بنسف كوبرى القناطر للمرة الثانية انتقاما منه.

 وطلب من الشرطة أن تحضر له قرشين حشيش وبرشام ترامادول وكيلو كباب أيضا، مشيرا فى بلاغه إلى أنه سيتصل مرة أخرى حتى يخبرهم مكان يتركوا فيه المطلوب ويعثروا فيه على المتفجرات المعدة لتفجير الكوبري.
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