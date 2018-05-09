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يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر كاشيما انتلرز وشنجهاي|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:02 ص
يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر كاشيما انتلرز وشنجهاي|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة كاشيما انتلرز  وشنجهاي مباشر اليوم  9-5-2018  في دوري أبطال آسيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة كاشيما انتلرز  وشنجهاي مباشر اليوم 10-2-2018 في دوري أبطال آسيا.

كورة لايف بث مباشر مباراة كاشيما انتلرز  وشنجهاي اليوم الأربعاء  في دوري أبطال آسيا.

شاهد البث المباشر مباراة كاشيما انتلرز  وشنجهاي من هنا ..
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كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
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x
13:00
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سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
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هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
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21:00
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نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
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x
21:00
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برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
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20:00
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فياريال
إشبيلية
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x
21:30
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يوفنتوس
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x
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